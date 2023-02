Happy Promise Day 2023: इन मैसेजेस के जरिए जीवन भर साथ और प्यार देने का करें वादा, पार्टनर को खास होने का दिलाएं अहसास

Promise Day 2023 Wishes: भारत समेत दुनिया भर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है. हालांकि, वैलेंटाइन डे से एक हफ्ते पहले वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2023) शुरू हो जाता है. वैलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज-डे (Rose Day Date 2023) से होती है. इस वीक का पांचवां दिन Promise Day के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग एक-दूसरे से जीवन भर प्यार और एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं. कपल्स, दोस्त, पति-पत्नी, भाई-बहन सभी एक-दूसरे के साथ इस दिन सेलिब्रेट करते हैं. इस खास मौके पर लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं. ऐसे में आप भी अपने पार्टनर को इस दिन खास मैसेज भेजकर प्रॉमिस डे को खास बना सकते हैं.

1. खुशबू की तरह तेरी हर सांस में,

प्यार अपना बसाने का वादा है,

रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी,

आपके जीवन में सजाने का वादा है.

Happy Promise Day 2023

2. वादा है कभी न होगी दूरी तुमसे हमारी,

हर लम्हा रहेगी चाहत तुम्हारी,

पल-पल चाहेंगे तुम्हें इस कदर की

एक पल भी तुम्हें कमी महसूस न होगी हमारी!

Happy Promise Day 2023

3. कहूं खुदा से क्या मैं आपके वास्ते,

जिंदगी की सारी बहार मिले आपके रास्ते

ये वादा रहा हमारा आपसे,

कभी जुदा न होंगे हम आपसे.

Happy Promise Day 2023

4. हर पल के रिश्ते का वादा हैं तुमसे

अपनापन कुछ इतना ज्यादा हैं तुमसे

कभी ना सोचना के भूल जायेंगे तुम्हे

ज़िन्दगी भर का साथ देंगे ये वादा है तुमसे

Happy Promise Day 2023

5. हम न अजनबी हैं न पराए हैं,

आप और हम एक ही रिश्ते के साये हैं,

जब जी चाहे महसूस कर लीजिएगा,

हम तो आपकी मुस्कुराहटों में समाए हैं

Happy Promise Day 2023

6. I promise to treat you like a queen, because you are one. Happy Promise Day, beloved.

7. I can’t imagine a life without you in it,

I want to grow old with you,

Let’s spend the rest of our lives together.

Happy Promise Day!

8. Maybe I’m too late to be your first. But right now, I’m preparing myself to be your last. I promise. Happy Promise Day !

9. I promise to support and push you to be a better version of yourself while accepting when you do the same for me. Happy Promise Day!

10. A promise is not just words, it's a reflection of our love and commitment. On this Promise Day, I promise to always keep my love for you shining bright.

