IPL Auction: ऋषभ पंत लखनऊ जाएंगे या चेन्नई, DC के कैप्टन ने दिए नई इनिंग के संकेत

Rishabh Pant News: जैसे-जैसे आईपीएल की नीलामी काल दिन पास आता जा रहा है. वैसे ही फैन्स के साथ-साथ खिलाड़ियों की भी धड़कनें बढ़ने लगी हैं. इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत द्वारा किए गए एक पोस्ट से क्रिकेट प्रेमियों के मन में हलचल मचा दी है. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शुक्रवार को आधी रात में किए एक पोस्ट से सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में भूचाल मचा दिया है. एक्स पर किए पोस्ट में ऋषभ ने अपने फैन्स से पूछा है कि वह नीलामी में कितने महंगे बिकेंगे. पोस्ट के बाद सभी फैन्स अलग अलग बातों के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं.

होगी मेगा नीलामी

आपको बता दें कि आईपीएल 2025 से पहले अगले महीने खिलाड़ियों की मेगा नीलामी लगेगी. इस नीलामी में सभी 10 टीमों को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी खरीदने का मौका होगा. क्योंकि बीसीसीआई द्वारा एक टीम को छह खिलाड़ी ही रिटेन करने की अनुमति दी है.

2017 से हैं दिल्ली की टीम में

आपको बता दें कि ऋषभ पहली बार आईपीएल में 2017 में दिल्ली की टीम में शामिल किए गए थे. फिलहाल वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान हैं. लेकिन आधी रात को किए गए पोस्ट के बाद से दिल्ली की टीम और ऋषभ पंत के बीच में सब सही नहीं होने के कयास लगाए जास रहे हैं. इन सबके बीच में दिल्ली की टीम उन्हें आगे के लिए रिटेन करेगी या नहीं इस पर भी संशय बना हुआ है.

क्या था पोस्ट में

बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद फिलहाल ऋषभ पंत को आराम दिया गया है. वहीं 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उनका टीम में चयन किया गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट टीम टयनित होने के बाद ऋषभ ने एक्स पर किए गए पोस्ट में फैन्स से पूछा कि "अगर मैं नीलामी में जाता हूं तो क्या मैं बिकूंगा और कितने में बिकूंगा।"

If go to the auction. will I be sold or not and for how much ??

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) October 11, 2024