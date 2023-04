UP Covid Case: बढ़ रहा है कोरोना का कहर! यूपी में इस साल कोविड से पहली मौत, 192 नए मामले आए सामने

UP Covid Case: देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण (Corona Virus in UP) एक बार फिर तेजी से फैल रहा है. उत्तर प्रदेश में भी रोजाना कोविड संक्रमित मरीजों (UP Covid Active Cases) की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. योगी सरकार (Yogi Govt Alert on Corona) ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पहले से ही प्रदेश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को सतर्क (Covid Alert in UP) मोड पर रहने का निर्देश दिया है. इसी बीच राजधानी लखनऊ में एक महिला की मौत हुई. यह यूपी में इस साल कोविड-19 से हुई पहली मौत है. वहीं, प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 900 के पार पहुंच गई है.

बीते 24 घंटे में आए 192 नए मरीज

स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 192 ताजा कोविड के मामले आए हैं. लखनऊ में 35 और लोग पॉजीटिव पाए गए. इस साल कोविड-19 से पहली मौत हुई है. यह जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी है. जानकारी के मुताबिक, एक बुजुर्ग महिला 2 अप्रैल को कोविड पॉजीटिव पाई गई थी. गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतका लखनऊ की वृंदावन कॉलोनी की रहने वाली थी. इलाज के लिए उसे आलमबाग के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गौरतलब है कि बुधवार को प्रदेश में 163 मामले सामने आए थे.

देश भर में कोरोना के आंकड़े

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देशभर में 6,050 नए कोविड के मामले सामने आए हैं. इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 14 लोगों की मौत की खबर है. नए मामले आने के बाद भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 28,303 पहुंच गई है. बीते दिन 3,320 मरीज रिकवर भी हुए हैं. पिछले 24 घंटों में 1,78,533 कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया. जबकि 2,334 वैक्सीनेशन डोज लगाई गई हैं.

इससे पहले गुरुवार को देश में कोरोना के 5,335 नए केस सामने आए थे जबकि 6 लोगों की मौत हुई थी. इस तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले में 715 की बढ़ोतरी हुई है. देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 47 लाख 45 हजार 104 हो गई है. जबकि रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 41 लाख 85 हजार 858 हो गया है. वहीं भारत में अब तक कुल 5 लाख 30 हजार 936 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है.

कोविड आंकड़े एक नजर में-

वर्तमान में कुल एक्टिव केस- 25,587

अबतक कुल संक्रमित- 4 करोड़ 47 लाख 45 हजार 104

अबतक कुल डिस्चार्ज- 4 करोड़ 41 लाख 85 हजार 858

अबतक कुल मौतें- 5 लाख 30 हजार 936

यह भी पढ़ें- सुस्त नौकरशाहों पर गिरेगी गाज, सीएम योगी के पास पहुंची लापरवाह अफसरों की पूरी लिस्ट

यह भी पढ़ें- सिंगर समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार, आकांक्षा दुबे को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप

यह भी देखें- WATCH: गुड नहीं शोक का दिन होता है गुड फ्राइडे, जानें इस दिन को लेकर नंबर 33 का राज