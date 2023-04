UP Corona Update: यूपी में बढ़ी कोरोना की रफ्तार! बीते 24 घंटे में 91 नए मरीज, एक्टिव केस 500 पार

UP Covid Update: उत्तर प्रदेश समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. यूपी के कुछ जिलों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. जिसके मद्देनजर योगी सरकार (Yogi Govt Alert on Corona) ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी एवं निजी अस्पतालों को सतर्क (Covid Alert in UP) रहने का निर्देश जारी कर चुकी है. प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है.

बीते दिन प्रदेश में 91 नए मामले

स्वास्थ्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 91 नए मामल सामने आए हैं. जबकि 20 संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं. इसके साथ ही सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या 500 पार हो गई है. नए मामलों में लखनऊ में 13, गौतम बुद्ध नगर में 10, गाजियाबाद में 15 और ललितपुर में 20 शामिल हैं.

लखनऊ में एक्टिव मरीजों की संख्या 59 हुई

राजधानी लखनऊ में चिनहट, एनके रोड और सरोजनी नगर में दो-दो मामले दर्ज किए गए. आलमबाग, अलीगंज, कैसरबाग, इंदिरा नगर, मोहनलालगंज, चौक और टुडियागंज में एक-एक मामला देखा गया. जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी योगेश रघुवंशी ने कहा कि लखनऊ में चार और मरीजों के स्वस्थ होने की घोषणा के बाद शहर में सक्रिय मामलों की संख्या 59 हो गई है. राज्य के निगरानी अधिकारी विकासेंदु अग्रवाल ने कहा कि कोविड के अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में हैं. कुछ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराए गए कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं.

देशभर में आए 3,824 नए मामले

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में पिछले 24 घंटों में 3,824 नए मामले दर्ज किए गए. जबकि कोरोना संक्रमण की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर है. कोरोना से कर्नाटक, केरल, दिल्ली और राजस्थान में 1-1 और महाराष्ट्र में तीन लोगों की मौत दर्ज की गईं हैं. पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मामले केरल में 683 दर्ज किए गए हैं. दूसरे नंबर पर दिल्ली 179 संक्रमित और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र 164 संक्रमित मरीज पाए गए हैं.

इतने लोगों को लग चुका कोविड से बचाव का टीका

देशभर में चलने वाले टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके की खुराक (95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.86 करोड़ एहतियाती खुराक) दी जा चुकी है. पिछले 24 घंटों में 2,799 डोज लगाई गईं. भारत का सक्रिय केसलोड वर्तमान में 18,389 है. सक्रिय मामले 0.04% हैं. भारत में रिकवरी रेट वर्तमान में 98.77% है. पिछले 24 घंटों में 1,784 लोग ठीक हुए हैं. कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,73,335 हो गई है. अब तक कुल 92.18 करोड़ परीक्षण किए गए. पिछले 24 घंटों में 1,33,153 टेस्ट किए गए.

