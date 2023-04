UP IAS Transfer List: फिर चली तबादला एक्सप्रेस, यूपी में 5 IAS अफसरों का ट्रांसफर, दुर्गा शक्ति नागपाल बनीं DM बांदा

UP IAS Transfer List: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव (UP Nagar Nikay Chunav 2023) को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. इसी बीच योगी सरकार ने प्रदेश में कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल (Transfer in UP) किए हैं. शनिवार को यूपी में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. ट्रांसफर लिस्ट में पांच अधिकारियों का नाम है, जिनमें दिव्य प्रकाश गिरि, कृष्ण कुमार और दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम भी शामिल है. शासन ने देर रात 30 पीपीएस अधिकारियों (30 PPS Officers Transfer in UP) का भी तबादला किया है. योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने का आदेश जारी किया है.

इन अधिकारियों के हुए तबादले



ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, आईएएस दिव्यप्रकाश गिरी को विशेष सचिव खाध्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को स्टाफ ऑफिसर प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार बनाया गया है. आईएएस संयुक्ता समद्दार जो कि प्रतिक्षरत थी, उन्हें आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली बनाया गया है. आईएएस कृष्ण कुमार विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा उत्तर प्रदेश शासन स्थानांतरण विचाराधीन सदस्य न्यायिक परिषद को उनके पूर्ववर्ती पद पर ही नियुक्त किया गया. आईएएस आनंद कुमार विशेष सचिव संस्कृति विभाग यूपी को सदस्य न्यायिक परिषद बनाया गया है. जबकि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल विशेष सचिव चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश को बांदा जिला का जिलाधिकारी बनाया गया है.

कौन हैं दुर्गा शक्ति नागपाल? (Who is IAS Durga Shakti Nagpal)

दुर्गा शक्ति नागपाल यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद पंजाब कैडर में उनकी नियुक्ति हुई. दुर्गा शक्ति नागपाल ने ड्टूटी के डेढ़ साल के अंदर ही एक भूमि घोटाले का खुलासा किया था. ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ एक्शन लिया था. उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया था. उनकी शादी चर्चित IAS अधिकारी अभिषेक सिंह से हुई है. यूपी कैडर के आईएएस अभिषेक सिंह से शादी के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल को भी यूपी कैडर मिला. उनके पति अभिषेक सिंह को बीते महीने योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है.

