UP Weather Update: यूपी में बेमौसम बारिश बनी आफत, फसलों को भारी नुकसान, 24 से ज्यादा जिलों में अलर्ट

UP Weather Update: देश के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है. यूपी-बिहार और उत्तराखंड (UP Weather Update) समेत 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट (Heavy Rainfall Alert in UP) जारी किया गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, यूपी-उत्तराखंड (Uttarakhand Weather Alert) में अगले दो से तीन दिन तेज बारिश हो सकती है. इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है.

दो दिनों तक ऑरेंज अलर्ट

उत्तर प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी है. मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक, मानसून और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बरसात हो रही है. बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 60 मिमी बारिश हुई. भारी बारिश होने से तापमान में भी बड़ी गिरावट हुई. गुरुवार को भी यूपी के अगल-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है. लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं.

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने यूपी के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत पश्चिम यूपी में भारी बारिश की संभावना जताई है.

यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद

यूपी के कई जिलों में बारिश के चलते स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. अयोध्या में कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे. डीएम के निर्देश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी किया है. वहीं, रायबरेली में कल से हो रही बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. जिले में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है.

किसानों को होगा नुकसान

उन्नाव, कानपुर देहात, लखनऊ से लेकर बाराबंकी अयोध्या तक किसानों का कहना है कि धान की फसल जिन खेतों में पक चुकी हैं, वहां ये बारिश आफत लेकर आई है. जबकि जिन किसानों ने धान की रोपाई देर से की है, उन्हें फायदा मिलेगा. दलहन तिलहन में उरद, तिल, मूंग, अरहर की दालों की फसल को नुकसान पहुंचा है. अगर बारिश का ये दौर लगातार जारी रहा तो इस नुकसान का दायरा और बढ़ेगा.

उत्तराखंड में रेड और ऑरेंज अलर्ट

यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी है. उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.