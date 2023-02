CCL 2023 upcoming schedule: लीग की टीम से लेकर मैच की डेट, टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग तक, देखें सीसीएल का पूरा शेड्यूल

CCL 2023 upcoming schedule: सेलिब्रेटी क्रिकेट लीग के सातवें सीजन का आगाज हो चुका है. 18 फरवरी से शुरू हुई इस लीग में आठ टीमों के बीच कुल 19 मैच खेले जाएंगे. अगला मैच 25 फरवरी को तेलुगु वॉरियर्स बनाम चेन्नई राइनोज के बीच खेला जाएगा. यहां जानिए टूर्नामेंट में कौन-कौन सी टीम शामिल हैं, इनके बीच मुकाबले कब खेले जाएंगे, साथ ही इन मैचों को आप कहां देख पाएंगे.

सीसीएल 2023 कब शुरू होगा? (When will CCL 2023 Start? Date)

सीसीएल 2023 की शुरुआत 18 फरवरी 2023 से हो चुकी है.

सीसीएल 2023 मैच कब शुरू होगा?

CCL 2023 पहला मैच तेलुगु वॉरियर्स बनाम चेन्नई राइनोस के बीच 25 फरवरी, 2023 को दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा.

सीसीएल 2023 किस समय शुरू होगा? (What Time CCL 2023 Will begin? Time)

CCL 2023 का पहला मैच दोपहर 2:30 IST से शुरू होगा और CCL 2023 का दूसरा मैच 7:00 PM IST से शुरू होगा

सीसीएल 2023 के लिए स्थान क्या हैं? - कार्यक्रम का स्थान ( What are the venues for CCL 2023? – Venue)

सीसीएल 2023, बैंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, चेन्नई में खेला जाएगा.

सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीसीएल 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? (How to watch Celebrity Cricket League CCL 2023 live streaming?)

प्रशंसक Zee5 ऐप पर CCL 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं

सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीसीएल 2023 का सीधा प्रसारण कैसे देखें? ( How to watch Celebrity Cricket League CCL 2023 live Broadcast?)

क्रिकेट प्रशंसक सीसीएल 2023 का सीधा प्रसारण नीचे दिए गए चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं,

ज़ी अनमोल सिनेमा - हिंदी

और चित्र - अंग्रेजी

ज़ी थिराई - तमिल

ज़ी सिनेमालू - तेलुगु

ज़ी पिचर - कन्नड़

फूल टीवी - मलयालम

पीटीसी पंजाबी - पंजाबी

ज़ी बांग्ला सिनेमा - बांग्ला

ज़ी बाइस्कोप - भोजपुरी

सीसीएल 2023 के मैच कब-कब खेले जाएंगे, देखें पूरा शेड्यूल (CCL 2023 Matches Full Schedule)

18-फ़रवरी दोपहर 2:30 बजे तेलुगु वॉरियर्स बनाम केरल स्ट्राइकर्स बैंगलोर

18-फ़रवरी शाम 7 बजे चेन्नई राइनोस बनाम कर्नाटक बुलडोज़र बैंगलोर

19-फ़रवरी दोपहर 2:30 बजे बंगाल टाइगर्स बनाम भोजपुरी दबंग चंडीगढ़

19-फ़रवरी शाम 7 बजे मुंबई हीरोज बनाम पंजाब दे शेर चंडीगढ़

25-फ़रवरी दोपहर 2:30 बजे तेलुगु वॉरियर्स बनाम चेन्नई राइनोस जयपुर

25-फ़रवरी शाम 7 बजे भोजपुरी दबंग्स बनाम पंजाब दे शेर जयपुर

26-फ़रवरी दोपहर 2:30 बजे केरल स्ट्राइकर्स बनाम कर्नाटक बुलडोज़र जयपुर

26-फ़रवरी शाम 7 बजे मुंबई हीरोज बनाम बंगाल टाइगर्स जयपुर

04-मार्च-23 दोपहर 2:30 बजे चेन्नई राइनोस बनाम भोजपुरी दबंग हैदराबाद

04-मार्च-23 शाम 7 बजे बंगाल टाइगर्स बनाम तेलुगु वॉरियर्स हैदराबाद

05-मार्च-23 दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक बुलडोजर बनाम पंजाब डी शेर त्रिवेंद्रम

05-मार्च-23 शाम 7 बजे मुंबई हीरोज बनाम केरल स्ट्राइकर्स त्रिवेंद्रम

11-मार्च-23 दोपहर 2:30 बजे बंगाल टाइगर्स बनाम कर्नाटक बुलडोजर चेन्नई

11-मार्च-23 शाम 7 बजे मुंबई हीरोज बनाम चेन्नई राइनोस चेन्नई

12-मार्च-23 दोपहर 2:30 बजे केरल स्ट्राइकर्स बनाम भोजपुरी दबंग हैदराबाद

12-मार्च-23 शाम 7 बजे तेलुगु वॉरियर्स बनाम पंजाब डे शेर हैदराबाद

18-मार्च-23 दोपहर 2:30 बजे सेमी फाइनल 1 बनाम सेमी फाइनल 4: एसएफ1 हैदराबाद

18-मार्च-23 शाम 7 बजे सेमी फाइनल 2 बनाम सेमी फाइनल 3: एसएफ2 हैदराबाद

19-मार्च-23 शाम 7 बजे फाइनल मैच हैदराबाद

सीसीएल 2023 टीमों का स्क्वॉड

कर्नाटक बुलडोजर फुल स्क्वॉड (Karnataka Bulldozers Full Squads)

प्रदीप, राजीव एच, सुदीप किच्चा, सुनील राव, जयराम कार्तिक, प्रताप, प्रसन्ना, शिव राजकुमार, गणेश, कृष्ण, सौरव लोकेश, चंदन, अर्जुन योगी, निरुप भंडारी, नंद किशोर और सागर गौड़ा.

भोजपुरी दबंग फुल स्क्वॉड (Bhojpuri Dabbangs Full Squads)

मनोज तिवारी, रवि किशन, विक्रांत सिंह, आदित्य ओझा, असगर खान, अयाज खान, जय यादव, विकास सिंह विरप्पन, अजॉय शर्मा, शैलेश सिन्हा, दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, उदय तिवारी, अंशुमान सिंह राजपूत, खेसारी लाल यादव, विकास झा, बैवाव राय और सुधीर सिंह.

बंगाल टाइगर्स फुल स्क्वॉड (Bengal Tigers Full Squads)

उदय, इंद्राशीष, मोहन, सुमन, जॉय, जो, यूसुफ, जीतू कमल, जैमी, रत्नदीप घोष, आनंद चौधरी, सैंडी, आदित्य रॉय बनर्जी, अरमान अहमद, मंटी, राहुल मजूमदार, गौरव चक्रवर्ती, बोनी और सौरव दास.

मुंबई हीरोज फुल स्क्वॉड (Mumbai Heroes Full Squads)

सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी, सोहेल खान, बॉबी देओल, जय भानुशाली, साकिब सलीम, शब्बीर अहलूवालिया, राजा भेरवानी, शरद केलकर, अपूर्व लखिया, समीर कोचर, सिद्धांत मुले, माधव देओचके, फ्रेडी दारुवाला, वत्सल सेठ, आदर्श बालकृष्ण, रजनीश दुगली , निशांत दहिया, नवदीप तोमर, संदीप जुवाटकर, जतिन सरना और अमित सियाल.

चेन्नई राइनोस फुल स्क्वॉड (Chennai Rhinos Full Squads)

आर्य, विष्णु विशाल, जिवा, विक्रांत, शांतनु, पृथ्वी, अशोक सेलवन, कलाई अरासन, मिर्ची शिव, भरत निवास, रमण, सत्य, दशरथन, शरण, आधव और बालासरवनन.

केरल स्ट्राइकर्स फुल स्क्वॉड ( Kerala Strikers Full Squads)

कुंचाको बोबन, आसिफ अली, राजीव पिल्लई, उन्नी मुकुंदम, अर्जुन नंदकुमार, इंद्रजीत सुकुमारन, सिद्धार्थ मेनन, मणिकुट्टन, विजय येसुदास, शफीक रहमान, विवेक गोपन, सैजू कुरुप, विनू मोहन, निखिल के मेनन, प्रजोद कलाभवन, एंटनी पेपे, जीन पॉल लाल, संजू शिवराम, सिजू विल्सन, और प्रशांत अलेक्जेंडर.

पंजाब दे शेर फुल स्क्वॉड (Punjab de Sher Full Squads)

सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना, गुरप्रीत घुग्गी, बिन्नू ढिल्लों, जस्सी गिल, राहुल देव, गेवी चहल, देव खरौद, गुलजार चाहर, बब्बल राय, आर्यमान सप्रू, नवराज हंस, युवराज हंस, मुकुल देव, अर्जन बाजवा और हरमीत सिंह.

तेलुगु वारियर्स फुल स्क्वाड (Telugu Warriors Full Squads)

अखिल अक्किनेनी, सचिन जोशी, अश्विन बाबू, धरम, आदर्श, नंदा किशोर, निखिल, रघु, सम्राट, तारक रत्न, तरुण, विश्व, प्रिंस, सुशांत, खय्यूम और हरीश.