इटावा: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में ज्यादा वक्त नहीं बचा है. चुनाव करीब आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तंज कसा है. इटावा में शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोनाकाल में ये लोग ट्विटर पर खेल रहे थे, अब इनसे कहना बबुआ ट्विटर ही वोट देगा.

विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में मैं आपके जिले में दो-दो बार आया था. जब पूरी भाजपा व उसके कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे, तब पूरा विपक्ष होम-आइसोलेशन में था. विपक्ष के जो लोग, जो आपके दुख में साथ नहीं हो सकते, वो कभी आपके नहीं हो सकते.

#WATCH | I had come here twice during Corona. But people of other parties were in home isolation, at home when you were in a crisis.They should stay there even during polls.They need to be answered just like that. Tell them, "Babua, ye Twitter hi vote bhi de dega: UP CM in Etawah pic.twitter.com/NfhXLHse62

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2021