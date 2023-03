Delhi Metro News: होली के दिन मेट्रो में सफर करने से पहले जान लें DMRC की गाइडलाइंस, 8 घंटे बंद रहेंगी मेट्रो सर्विस

delhi metro timing holi 2023: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में यात्रा करने वालों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 8 मार्च को होली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव (Delhi Metro Timing Change on Holi) किया है. करीब 8 घंटे मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. इसलिए अगर आप भी होली पर मेट्रो से यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो फौरन डीएमआरसी की गाइडलाइन (DMRC Guidelines) जान लीजिए.

दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेंगी मेट्रो सेवाएं

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 मार्च यानी कल होली पर दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. साथ ही मेट्रो फीडर बस सुविधा भी दोपहर तक बंद रहेगी. 2.30 बजे के बाद मेट्रो सेवाएं और फीडर बस सर्विस दोबारा सामान्य तौर पर चालू हो जाएगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Delhi Metro Rail Corporation-DMRC) ने इस संबंध मे जानकारी दी है.

Delhi Metro services on the day of the Holi festival, March 8 will not be available till 14.30 hrs on all lines of Delhi Metro including the Rapid/Airport Express line: DMRC pic.twitter.com/2RBs3aJ9VA

— ANI (@ANI) March 6, 2023