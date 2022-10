Delhi Metro: दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव, देखें कब चलेगी आखिरी ट्रेन

DMRC Metro Timing Change: देश भर में आज दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. लेकिन अगर आप मेट्रो से सफर कर परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के यहां जाकर दिवाली पर खुशियां बांटने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने दीपावली पर अपने सभी कॉरिडोर की आखिरी मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया है. जिसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक बयान जारी कर दी है.

दरअसल, सामान्य दिनों में दिल्ली मेट्रो की आखिरी ट्रेन अपने टर्मिनल स्टेशनों से रात 11 बजे शुरू होती थी, लेकिन दिवाली के दिन आखिरी मेट्रो टर्मिनल स्टेशनों से एक घंटा पहले रात 10 बजे शुरू होगी. हालांकि बाकी समय मेट्रो सेवाओं का संचालन सभी लाइनों पर सामान्य रहेगा.

On account of Diwali festival, last Metro train service on 24th October 2022 (Monday), will start at 10:00 PM (2200 Hrs) from terminal stations of all Metro Lines. Metro train services will run as usual for rest of the day on Diwali from routine commencement timings on all Lines.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) October 21, 2022