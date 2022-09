first atm in world : दुनिया को पहला एटीएम 43 साल पहले मिला था, जानें क्या था नाम-काम, भारत में कब लांच हुआ

first atm in which country : ATM आजकल की भागदौड़ वाली हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. पैसे की निकासी, जमा करने के साथ आज ये होम लोन, पर्सनल लोन जैसे तमाम ऑफऱ भी ग्राहकों को मुहैया कराता है. नई पीढ़ी के लोग बमु्श्किल ही लेनदेन, पिन बदलने, चेक मंगाने जैसे अपने कामकाज के लिए बैंक जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला एटीएम कब बाजार में पेश किया गया था. आज से 43 साल पहले यानी 2 सितंबर 1969 में अमेरिका में दुनिया का पहला एटीएम लांच किया गया था, जिसने तहलका मचा दिया था. एटीएम पर काम अमेरिका, जापान, स्वीडन औऱ ब्रिटेन जैसे देशों में 1960-70 के दशक में काम शुरू हुआ.लेकिन पहली मुहर अमेरिकी मशीन पर लगी.

1. केमिकल बैंक में लगा एटीएम

दुनिया की पहली ऑटोमैटिक टेलर मशीन भी अमेरिकी सोच का नतीजा था. न्यूयॉर्क के रॉकविले सेंटर के केमिकल बैंक में यह एटीएम (ATM Card) खोला गया था. डलास की डॉकटेल कंपनी में कार्यरत एग्जीक्यूटिव डॉन वेट्जेल की सोच का नतीजा था, जिसने बैंक से पैसा निकालने की लंबी लाइन में घंटों बर्बाद होने से तंग आकर कुछ ऐसा करने की ठानी, जिससे मशीन के जरिये पैसा निकाला जा सके.

ग्राहकों और बैंकों ने उड़ाया मजाक

वेट्जेल ऐसा एटीएम बनाने की सोच रहे थे, जो कार्ड रीड करके पैसा दे सके, लेकिन बैंकों ने उनके इस प्रपोजल का मजाक उठाया. तब सॉफ्टवेयर जैसी चीज भी नहीं थी.आज यह एटीएम मशीन नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में रखी है. हालांकि डॉक्यूटेल ने वेट्जेल के प्रस्ताव पर 50 लाख डॉलर का दांव खेला और 1973 में इस एटीएम मशीन के सह पेंटेट कर्ता बने.

2.लूथर ने बनाई जमा करने वाली मशीन

1960 में ब्रिटिश वैज्ञानिक लूथर जॉर्ज ऑटोमेटेड डिपॉजिट मशीन तैयार की, लेकिन यह कैश डिस्पेंसिंग (धन निकासी) की जगह सिक्के, नोट औऱ चेक इकट्ठा करने वाली मशीन थी.1960 में उनका अमेरिकी पेटेंट आया. इसका नाम बैंकोग्राफ (Bankograph) था, 1961 में इसे न्यूयॉर्क में लगाया गया, लेकिन ग्राहकों की बेरुखी के कारण 6 माह में ही इसे हटा लिया गया.

3. जापान की कंप्यूटर लोन मशीन

जापान में ऐसा ही एक डिवाइस कंप्यूटर लोन मशीन (Computer Loan Machine) 1966 में तैयार हुई, जो क्रेडिट कार्ड मशीन में डालने पर 5 फीसदी के ब्याज पर तीन महीने का लोन देते थी. लेकिन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई.

4. बार्कलेज बैंक की कैश मशीन

बार्कलेज बैंक ने पहली कैश मशीन लंदन में 27 जून 1967 में पेश की. ऐक्टर रेग वर्नी ने इस कैश मशीन (cash machine) से पैसा निकाला. हालांकि तब एटीएम कार्ड की जगह चेक डालने पर मशीन धन निकासी करती थी.ब्रिटिश उद्यमी शेफर्ड बैरन को पैसा डालने पर चॉकलेट देने वाली मशीन से यह आइडिया आया.

5.स्वीडन की पहल ऑनलाइन एटीएम मशीन

स्वीडन में 6 मई 1968 को दुनिया की पहली ऑनलाइन एटीएम मशीन (first online ATM in the world) पेश करने का दावा किया. अमेरिकी टेक कंपनी आईबीएम और लॉयड बैंक ने भी 1970 में ऐसी ही मशीन पेश की.

6. भारत का पहला एटीएम 1987 में

भारत में पहला एटीएम (First ATM in India) 1987 में एचएसबीसी बैंक ने लगाया था. अगले 10 सालों में यह संख्या 1500 तक पहुंची. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने स्वधन योजना के तहत देश में एटीएम नेटवर्क शुरू किया. आज देश में ढाई लाख से ज्यादा एटीएम हैं.

