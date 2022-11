यूपी में हैं दम, सियासत ही नहीं- ऐसे देश की इकोनॉमी का भी इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश, 10 बड़ी बातें

Global Investors Summit 2023 In UP : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट (Global Investors Summit 2023 in Uttar Pradesh) कार्यक्रम के जरिये निवेश के महाकुंभ (Mahakumbha) के अभियान की शुरुआत की. प्रदेश को 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम के तहत फरवरी में यह समिट होगी.लेकिन 80 सांसदों वाला उत्तर प्रदेश देश की सियासत का ही नहीं बल्कि इकोनॉमी (Economic Growth) का भी इंजन बनने की ताकत कैसे रखता है. इसकी कुछ बानगी भी आज मिली.देश की 24 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है. योगी सरकार का दावा है कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट (GIS 2023) के पहले ही 6 महीने में 55 कंपनियों में 45 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं

1. स्टार्टअप में टॉप 3 राज्यों में

स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में यूपी टॉप 3 राज्यों में है. राज्य में 7600 से अधिक स्टार्टअप (Startup) हैं. 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंजूर किए गए हैं. वेंचर कैपिटिलिस्ट, एंजेल इनवेस्टर के लिए बेहतर इकोसिस्टम है. लखनऊ कानपुर के समेत कई शहरों को लेकर उत्तर प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPEIDA) बनाया जा रहा है.

2. पांच अंतरराष्ट्रीय वाला पहला राज्य

यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है. प्रदेश में भी सात हवाई अड्डों का अभी संचालन हो रहा है. जबकि 8 अन्य एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन हैं. पांच हजार हेक्टेयर में जेवर हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा.

3. यूपी देश का फूड बास्केट

यूपी भारत के फूड बास्केट (Food Basket) के तौर पर जाना जाता है. कृषि खाद्यान्न और डेयरी सेक्टर में यूपी अग्रणी राज्यों में से एक है.यूपी गन्ना और दुग्ध उत्पादन (Dairy Production) में अव्वल राज्य है. पेट्रोल में मिलाया जाने वाले एथेनॉल (Ethanol) उत्पादन में भी पहली पायदान पर है.

4. MSME : यूपी एमएसएमई का सबसे बड़ा हब

यूपी भारत में एमएसएमई का सबसे बड़ा हब है. यहां 90 लाख सूक्ष्म लघु मझोले उद्योग हैं. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जिलों में औद्योगिक इकाइयां हैं.

5. UP Metro : यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चलेगी

उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य हैं, 5 शहरों में मेट्रो परियोजना चल रही है या उसका विस्तार हो रहा है. इसमें कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा-ग्रेटर नोएडा शामिल हैं. साथ ही गोरखपुर समेत कई शहरों में इस रास्ता साफ हो गया है.

6. प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान यूपी में

यूपी में 72 यूनिवर्सिटी,169 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ पॉलीटेक्निक और अन्य कौशल विकास के संस्थान हैं.आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू औऱ आईआईएम लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं.

7. यूपी में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे

यूपी में अभी 24 मेडिकल कॉलेज हैं. जबकि 24 सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं. इनके अगले साल तक चालू होते ही यूपी देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य होगा. सरकार की योजना हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है.

8. एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाएं

पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सभी 75 जनपदों में यूपी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना लागू की गई है. उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में निर्यात दोगुना हो गया है.भदोही कालीन क्लस्टर, वाराणसी सिल्क क्लस्टर, सबसे बड़ा फैब्रिक उत्पादक है.

9. यूपी में 13 एक्सप्रेसवे

यूपी में 3200 किलोमीटर में 13 एक्सप्रेसवे (Expressway) के साथ सड़कों का नया जाल बिछा है. इनमें सात निर्माणाधीन है. गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े रोड नेटवर्क इसमें शामिल हैं.

