PM Modi Speech in GBC 3: उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) में पीएम मोदी (PM Modi) और केंद्रीय मंत्रियों के साथ देश-दुनिया के बड़े और नामी उद्योगपति (World Top Businessmen) शामिल हुए. इस दौरान प्रदेश के विकास को और रफ्तार देने के लिए आए उद्यमियों ने प्रदेश के बारे में कई बड़ी बातें कहीं. वहीं, पीएम मोदी ने भी सबका स्वागत किया और कहा कि काशी के सांसद होने के नाते वह निवेशकों का स्वागत करते हैं.

"समय निकालकर काशी जरूर देखें"

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश आपके सभी सपनों को पूरा करेगा. आप सभी कभी समय निकालकर मेरी काशी को भी देखकर आइए. काशी बहुत बदल गई है. पुरातन नगरी काशी नए रूप में सज-संवर सकती है. यह उत्तर प्रदेश की नई ताकत का स्वरूप है." पीएम ने आगे कहा कि यूपी में 80 हजार करोड़ का निवेश हजारों नए रोजगार के अवसर लेकर आएगा. इसका सबसे ज्यादा लाभ नौजवानों को मिलेगा.

'वैश्विक परिस्थितियों को अवसर में बदलने का समय'

पीएम मोदी ने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. यह काल नए लक्ष्यों का अमृत काल है. वैश्विक परिस्थितियां हमारे लिए नए अवसर हैं. दुनिया आज एक विश्वसनीय साथी की तलाश कर रही है और भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है. पीएम ने कहा कि कोरोनाकाल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि और स्पीड से बढ़ता चला गया.

देश में आया रिकॉर्ड FDI

पीएम ने बताया कि आज भारत ग्लोबल रिटेल ग्रोथ में नम्बर-2 पर है. रिकॉर्ड 84 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है. यह समय अपने प्रयासों को बढ़ाने का समय है. इसमें हर किसी को सहयोग करना होगा. पीएम ने आगे कहा कि साल 2014 से पहले यहां कुछ सौ स्टार्टअप्स थे. आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 70 हजार है. वहीं, देश ने अभी 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है.

देश की पॉलिसी ने देश को किया मजबूत

पीएम ने आगे कहा कि हमने अपने रिफॉर्म्स से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है.

One Nation- One Tax GST हो

One Nation- One Grid हो

One Nation- One Mobility Card हो

One Nation- One Ration Card हो

पीएम ने कहा कि ये कोशिशें हमारी ठोंस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब हैं:

यूपी बनेगा भारत की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यूपी की जनता ने 37 साल के बाद किसी सरकार पर दोबारा विश्वास करके उसको सत्ता सौंपी है. वहीं, पीएम ने यह भी उम्मीद जताई है कि यूपी ही 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देगा. यह अगले 10 साल में हो जाएगा.

विकास के साथ है मोदी-योगी सरकार

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में आधुनिक एक्सप्रेस वे का सशक्त नेटवर्क बन रहा है. प्रदेश डिफेंस जंक्शन बनने वाला है. जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. यूपी में बढ़ता इन्वेस्टमेंट यूपी के युवाओं के लिए नया अवसर लेकर आ रहा है. पीएम ने कहा कि हम नीति-निर्णयों-नीयत स्वभाव से भी विकास के साथ हैं.

