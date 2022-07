UP NEW: यूपी के इस जिले में 'आत्माएं' कर रहीं मनरेगा में मजदूरी, उनके खातों में आ रहे पैसे

Spirits Doing Majduri in UP: हमीरपुर जिले के मौदहा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडेह में आज भी मरे हुए लोगों के भूत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी करने आते हैं और उनकी 100 प्रतिशत उपस्थिति भी रहती है. विकास खंड के सचिव व प्रधान की सहमति से समय से उनके खातों में उनकी मजदूरी भी भेज दी जाती है.