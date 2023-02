Ind vs NZ 3rd t20: तीसरे टी-20 से बाहर हुआ ये खिलाड़ी, उमरान मलिक की हुई इंट्री, देखें प्लेइंग-11

Ind vs NZ 3rd t20 Playing 11 and live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच तीसरा और अंतिम टी-20 मैच खेला जाएगा. टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने एक बदलाव किया है. कप्तान हार्दिक पांड्या की निगाहें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होंगी. जानिए इस मैच में भारतीय टीम किस प्लेइंग-11 के साथ मैदान पर उतरने जा रही है. साथ ही मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं.

भारत की प्लेइंग-11

शुभमन गिल, इशान किशन (w), राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (c), दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम मावी, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (w), मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (c), ईश सोढ़ी, लोकी फर्ग्यूसन, बेन लिस्टर, ब्लेयर टिकनर

भारत और न्यूजीलैंड तीसरा टी-20 कब खेला जाएगा ( Ind vs NZ 3rd t20 Date)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और अंतिम टी-20 मैच (IND vs NZ 3rd T-20) 1 फरवरी 2023 को खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड का यह मैच कब शुरू होगा ? ( What is the Timing of Ind vs NZ 3rd t20)

भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच तीसरा टी-20 मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इससे आधे घंटे पहले दोनों टीमों के बीच टॉस होगा.

भारत और न्यूजीलैंड तीसरा टी-20 कहां होगा? ( Ind vs NZ 3rd t20, Place)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड (Ind vs NZ 3rd t20) नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में आमने-सामने होंगी.

Ind vs NZ 3rd t20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और न्यूजीलैंड तीसरे टी-20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) के चैनल्स पर देख सकते हैं. यहां अलग-अलग चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी में कंमेंट्री उपलब्ध होगी.

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी-20 मैच मोबाइल-लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं? (Ind vs NZ 3rd t20, Hotstar)

भारत और न्यूजीलैंड तीसरा टी-20 को आप मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके लिए आप को हॉटस्टार एप (Hotstar App) पर जाना होगा.

फ्री में कैसे और कहां देख सकते हैं भारत-न्यूजीलैंड मैच ( How To Watch Free Live Streaming Ind vs NZ 3rd t20)

अगर आपके पास सबस्क्रिप्शन नहीं है तो भी आप भारत और न्यूजीलैंड (IND NZ 3rd T20) मैच को देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) पर इसका लाइव प्रसारण (Free Live Straming) किया जा रहा है.