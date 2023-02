Kangana Reaction on Swara Bhaskar Wedding: स्वरा भास्कर की शादी पर कंगना रनौत ने दिया रिएक्शन, ट्वीट कर कही ये बात

Swara Bhaskar Wedding Kangna Ranaut Reaction: शादियों के इस सीजन में कई हस्तियां शादी को बंधन में बंध चुकी हैं, जिसमें स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) का नाम भी जुड़ गया. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद (Fahad Ahmad) से शादी की जानकारी सोशल मीडिया पर दी. जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, उनको सेलेब्स और फैंस बधाइयां दे रहे हैं, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी उनकी शादी के पोस्ट पर कमेट किया है.

कंगना ने स्वरा की पोस्ट पर किया ये कमेंट

स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर फोटो और वीडियो शेयर करते हुए अपनी शादी की जानकारी फैंस के साथ साझा की थी, स्वरा की शादी पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत ने भी रिएक्शन दिया है, उन्होंने लिखा, 'आप दोनों खुश दिख रहे हैं. ऐसे ही आप पर भगवान की कृपा बनी रहे. शादी हमेशा दिलों में होती है बाकी जो भी है वो सब फॉर्मेलिटीज हैं.' कंगना के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

You both look happy and blessed that’s God’s Grace … marriages happen in the hearts rest all are formalities … — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 17, 2023

स्वरा भास्कर ने शादी की जानकारी देते हुए किया ये ट्वीट

स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, 'स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए थ्री चियर्स. कम से कम ये मौजूद है और प्यार को एक मौका देता है.प्यार का अधिकार, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार और शादी करने का अधिकार ..ये एक प्रिवलेज नहीं होना चाहिए.' बता दें फोटो में स्वरा भास्कर अपनी मां की मरून रंग की साड़ी पहले हुए दिखाई दी थीं. इस दौरान वह ढोल की थाप पर डांस करती भी नजर आईं.

Three cheers for the #SpecialMarriageAct (despite notice period etc.) At least it exists & gives love a chance… The right to love, the right to choose your life partner, the right to marry, the right to agency these should not be a privilege.@FahadZirarAhmad

pic.twitter.com/4wORvgSKDR — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 17, 2023

फैंस का अदा किया शुक्रिया

स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए बधाई देने वालों का शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने लिखा,'परिवार, दोस्तों और परिवार जैसा मुझे प्यार और मेरा समर्थन करने वाले दोस्तों को पाकर मैं धन्य हूं! मैंने मेरी मां की साड़ी और उनके गहने पहने हैं... फहद अहमद के रंग पहनें और हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को पंजीकरण कराया. अब शहनाई वाली शादी की तैयारी हो रही है.'