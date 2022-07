मेरठ की होनहार बेटी पारुल चौधरी ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड, 9 मिनट से कम में पूरी की 3000 मीटर की दौड़

मेरठ: मेरठ स्पोर्ट्स की दुनिया में नया आयाम हासिल कर रहा है. स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाली मेरठ की बेटी पारुल चौधरी ने 9 मिनट से भी कम समय में 3000 मीटर की दौड़ पूरी करके लॉस एंजेल्स में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. किसान परिवार से आने वाली पारुल की इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है. उनकी इस उपलब्धि पर गांव में मिठाई बांटी जा रही है.

9 मिनट से कम समय में पूरी की 3 हजार मीटर की दौड़

मेरठ के दौराला क्षेत्र के किला का गांव की रहने वाली और किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली पारुल चौधरी ने लॉस एंजेल्स में 3000 मीटर के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है. पारुल ने लॉस एंजेल्स में साउंड रनिंग सनसेट टूर के दौरान नेशनल रिकॉर्ड बनाया. यही नहीं मेरठ की बेटी ने 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय लेने वाली देश की पहली एथलीट भी बन गई हैं.

लास्ट दो लैप में बदल दी बाजी

बता दें, लॉस एंजेलिस में चल रहे इवेंट के दौरान जहां पहले पारुल पांचवे स्थान पर चल रही थीं. वहीं लास्ट के दो लैप मैं पारुल अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और पोडियम पर भी अपनी जगह बनाने में वह सफल हो सकीं. पारुल चौधरी अब महिलाओं की 3000 मीटर में सब -9 मिनट का समय पूरा करने वाली पहली महिला धावक की बन गई हैं.

Congratulations to Parul Chaudhary for breaking the 6-yr old NR & setting the new National Record in women’s 3000m with a time of 8:57.19 at UA Sunset Tour, LA !

• 1st Indian athlete to clock a sub-9 minute time in W-3000m pic.twitter.com/DE9MNgCQj1

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 3, 2022