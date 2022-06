आजमगढ़ और 'आजम' के 'गढ़' में हुई BJP की प्रचण्ड जीत, जानें क्या बोलीं यादव खानदान की बहू...

Aparna Yadav on UP By Election: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करते थे. लेकिन, आज इन सपाई किलों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है. आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर बीजेपी के निरहुआ और घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की है. इसको लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव का बड़ा बयान सामने आया है. वह बीजेपी की जीत को लेकर काफी खुश दिखीं.

मुलायम सिंह की छोटी बहू ने किया ट्वीट

अपर्णा यादव ने ट्वीट कर कहा कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर हार्दिक बधाई. अपर्णा ने आगे यह भी कहा कि 'जय भाजपा…तय भाजपा…विजयी भाजपा.'

चुनाव से पहले आई थीं बीजेपी में

बता दें 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही वह लगातार सपा के साथ-साथ बाकी विपक्षी पार्टियों पर हमला करती रहती हैं. अपर्णा यादव ने कहा था कि वह देश की सेवा के लिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं.

क्या हो सकती है सपा की हार की वजह?

रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार की वजह अखिलेश यादव का इन दोनों क्षेत्रों से दूर रहना माना जा रहा है. दरअसल, अखिलेश अपने प्रत्याशियों के लिए भी यहां प्रचार करने नहीं पहुंचे.

सपा के किले को बीजेपी के बुलडोजर ने हराया

मालूम हो, साल 2017 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीते और फिर विधायक बनने के लिए आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया. इसी के साथ यूपी में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल ली. अखिलेश के साथ आजम खान ने भी विधायकी जीतने के बाद रामपुर से लोकसभा सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. अपनी छोड़ी हुई सीट पर दोनों ही नेताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को खड़ा किया, लेकिन दोनों ही बीजेपी से हार गए.

WATCH LIVE TV