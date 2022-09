Navratri Puja: इस बार नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, माता रानी हो जाएंगी नाराज

Do not Do These things in Navratri 2022: शारदीय नवरात्रि (Sharadiya Navratri 2022) की शुरुआत कल यानी 26 सितंबर से होने जा रही हैं. इन पावन दिनों में नौ दिन तक माता रानी की उपासना की जाती है. भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत व पूजा अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इन दिनों में मां देवी के नौ रूपों की पूजा करने से सुख-शांति आती है. साथ ही माता रानी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी भी मान्यताएं है जिनके विपरीत काम करने पर मां नाराज भी हो सकती हैं. इसलिए इनको करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में....

घर को ना छोड़ें खाली

नवरात्रि पर अगर आप माता की चौकी का आयोजन, घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं तो इस दौरान ध्यान रखने वाली बात है कि घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए.

दाढ़ी-बाल, नाखून ना काटें

नवरात्रि में उपवास रखने वाले और पूजा-पाठ करने वाले को नाखून, दाढ़ी, बाल और मूंछ नहीं कटवानी चाहिए. इसके अलावा हो सके तो चमड़े की वस्तुओं जैसे पर्स, बैग, बेल्ट आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

नवरात्रि में करें सात्विक भोजन

नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए. इस दौरान खाने में अनाज, नमक, लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसके अलावा शराब और नॉनवेज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए. अगर फलाहार कर रहे हैं तो उसे एक बार में ही खत्म करें. साथ ही मान्यता है कि नवरात्रि भर नींबू भी नहीं काटना चाहिए.

पाठ को बीच में ना रोकें

माता रानी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान उनका ध्यान लगाना चाहिए. इस दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें. लेकिन ध्यान रखें चालीसा या सप्तशती पाठ के दौरान पाठ या चालीसा को बीच में नहीं रोकना चाहिए, इसे पूरा करना चाहिए. बीच में उठने से पाठ का फल नहीं मिलता है.

दिन में बिल्कुल ना सोएं

नवरात्रि में अगर आप उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए. विष्णु पुराण के मुताबिक इसे वर्जित माना गया है.