PM-SHRI School: पीएम मोदी का ऐलान, देश के 14500 स्कूल होंगे अपग्रेड, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

PM-SHRI Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को शिक्षक दिवस (Teacher's Day 2022) के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि देशभर के 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंन ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा. ये सभी मॉडल स्कूल बनेंगे और इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित होगी."

The PM-SHRI schools will have a modern, transformational and holistic method of imparting education. Emphasis will be on a discovery oriented, learning centric way of teaching. Focus will also be on modern infra including latest technology, smart classrooms, sports and more.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2022