Pushpa 2 Teaser and OTT: साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने साल 2021 में आई फिल्म पुष्पा से जमकर धमाल मचाया था. अब मूवी के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है. फैंस इसके दूसरे पार्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पुष्पा द रूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. जानिए मूवी का टीजर कब रिलीज हो सकता है और ओटीटी व्यूअर्स को मूवी कब और कहां देखने को मिल सकती है.

7 मार्च को आ सकता है मूवी का टीजर

फिल्म के मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट तब बढ़ा दी, जब ट्विटर पुष्पा 2 को लेकर एक वीडियो शेयर किया गया. 20 सेकंड के इस वीडियो में अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं, दिखाय गया है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ''पुष्पा कहां है, जल्द ही इंतजार खत्म होगा!''

#WhereIsPushpa ?

The search ends soon!

- https://t.co/clOLWfGV6L

The HUNT before the RULE

Reveal on April 7th at 4.05 PM #PushpaTheRule

Icon Star @alluarjun @iamRashmika #FahadhFaasil @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @MythriOfficial pic.twitter.com/ayodpfY45a

— Pushpa (@PushpaMovie) April 5, 2023