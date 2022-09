New Bhojpuri Song:राकेश मिश्रा-प्रियंका सिंह का नया देवी गीत 2022 'पगला पंडाल में' हुआ रिलीज, देखें वीडियो

Rakesh Mishra And Priyanka Singh New Bhojpuri Devi Geet 2022: शारदीय नवरात्रि 2022 का आरंभ प्रतिपदा तिथि उत्तरा फाल्गुनी व हस्त नक्षत्र शुक्ल ब्रह्म योग के साथ 26 सितंबर सोमवार से हो रहा है. नवरात्रि 2022 से ठीक पहले भोजपुरी देवी गीत रिलीज होने लगे हैं. खेसारी लाल यादव, शिल्पी राज, रितेश पांडे, अंकुश राजा, समर सिंह नीलकमल सिंह, प्रमोद प्रेमी यादव, के बाद मशहूर भोजपुरी सिंगर राकेश मिश्रा (Rakesh Mishra ) का नया भोजपुरी देवी गीत 2022 (New Bhojpuri Devi Geet 2022) 'पगला पंडाल में ' (Pagla Pandal Me) धमाल मचा रहा है . 'पगला पंडाल में' भोजपुरी नवरात्रि गीत आज ही रिलीज हुआ है.

'पगला पंडाल में' भोजपुरी नवरात्रि गीत 2022 को राकेश मिश्रा और प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने गाया है. इस गाने को राकेश मिश्रा ऑफिशियल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. 'पगला पंडाल में' भोजपुरी गाने की लिरिक्स को अजीत मंडल ने लिखा है. इस गाने में म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. लुक्की विश्वकर्मा के निर्देशन में यह गाना बना है. यह गाना रिलीज होने के साथ ही इंटरनेट पर धमाल मचाने लगा है.

New Bhojpuri Song 2022: अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज का नवारात्रि भोजपुरी गीत 'ए पिया नौ गो' रिलीज

'पगला पंडाल में' गाने की बात करे तो इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमी से शादी करना चाहता है. प्रेमिका से शादी की अर्जी लिए मईया के पंडाल पहुंचता है. प्रेमी मईया के पंडाल में रात भर रोता है. उसकी प्रेमिका बोलती है कि पगला रात भर पंडाल में बईठ के केतना रोईबे रे...वह कहता है कि तोरा सिवा कुछऊ ना जानी ले...बेरी-बेरी तोहरे के मांगेनी रे....माई के दया माई के छाया कईया पईबे रे....

WATCH VIDEO