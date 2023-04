RCB vs CSK Head to head: IPL 2023 में आज सीएसके से भिड़ेगी आरसीबी, देखें आंकड़ों किसका पलड़ा भारी

RCB vs CSK Head to head: RCB vs CSK Head to head: चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आज एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. जानिए अब तक दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है और कौन किस पर भारी पड़ता है.