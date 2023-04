RCB vs PBKS Head to head: मोहाली में आज भिड़ेंगे आरसीबी और पंजाब किंग्स, देखें दोनों के हेड टू हेड आंकड़े

RCB vs PBKS Head to head: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स (Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore) की टीम आज मोहाली में आमने-सामने होंगी. जानिए दोनों टीमों का अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है और आज के मैच की डिटेल.