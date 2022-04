'थर्मस' तो कंपनी का नाम है, फिर उस बोतल को क्या कहते हैं जो पानी गर्म रखती है?

Real name of Bottle which we call Thermos: अब बात करें उस फ्लास्क की, जिसे हम थर्मस बुलाते हैं. दरअसल, साल 1892 में जेम्स देवार नाम के स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसे बनाकर तैयार किया था. इस खास तरीके के फ्लास्क में टेंपरेचर बनाए रखने के लिए उन्होंने कैमिकल का प्रयोग किया था...