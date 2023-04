UP BEd JEE 2023 Exam Dates out: उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. यूपी बीएड जेईई के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ गई है. जिसके मुताबिक अब 15 मई 2023 तक बिना लेट फीस के आवेदन किया जा सकता है. बता दें कि इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी मिली है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन (UP BEd JEE 2023 Exam Last Date)

यूपी बीएड परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है. पहले बिना लेट फीस के आवेदन करने की आखिरी तारीक 5 अप्रैल थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 15 मई 2023 कर दिया गया है. इसके बाद 16 से 20 मई तक लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकता है.

यूपी बीएड जेईई 2023 के एडमिट कार्ड और रिजल्ट कब आएगा? (UP BEd JEE 2023 Admit Card and Result)

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 8 जून को एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं. वहीं, बीएड जेईई 2022 प्रवेश परीक्षा का परिणाम 15 जून को जारी कर दिया जाएगा.

यूपी बीएड जेईई 2023 संबंधी महत्वपूर्ण डेट्स (UP BEd JEE 2023 Important Dates)

रजिस्ट्रेशन की शुरुआत - 10 फरवरी 2023

बिना लेट फीस कब तक कर सकते हैं आवेदन - 15 मई 2023

लेट फीस के साथ कब तक कर सकते हैं आवेदन - 16 से 20 मई 2023

एडमिट कार्ड जारी होनी संभावित तारीख - 8 जून 2023

यूपी बीएड जेईई 2023 रिजल्ट जारी होने की डेट - 15 जून 2023

UP BEd JEE 2023: कैसे करें आवेदन (HOw To Apply For UP BEd JEE 2023)

- सबसे पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं.

- इसके बाद होमपेज पर यूपी बीएड जेईई लिंक पर क्लिक करें.

- यहां आपके सामने नया पेज खुलेगा. जहां आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

- रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अकाउंट में लॉगइन करना होगा.

- अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फीस का पेमेंट करें.

- इसके बाद सब्मिट कर दें. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.