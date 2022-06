UP Board 10th 12th Result: इंतजार खत्म! 9 जून को इस समय जारी होगा रिजल्ट

UP BOARD 10th 12th Result Date: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 9 जून 2022 (UP Board Result on 9 June) को दोपहर 12:30 पर जारी किया जायेगा. यूपी बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है.

कहां देख सकेंगे रिजल्ट (Check UP Board Result @upmsp.edu.in)

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे.

UP Board Result 2022: इन स्टेप्स से करें चेक (How to Check UP Board Result 10th, 12th)

1. सबसे पहले यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

2. वेबसाइट के होमपेज पर UPMSP UP Board result लिंक पर क्लिक करें.

3. अब एक सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ समेत जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी.

4. डिटेल भरने के बाद आपको Submit पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें.

इतने लाख बच्चों को है रिजल्ट का इंतजार

मार्च-अप्रैल के महीने में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन हुआ था. बोर्ड परीक्षा में करीब 52 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. इनमें से दसवीं के 27.80 लाख स्टूडेंट्स और 12वीं के 24.10 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी. ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

