UP election 2022 में मतदान की जागरुकता बढ़ाने मुरादाबाद के छात्रों ने किया ऐसा अनोखा प्रयोग, आप भी कर उठेंगे वाह!

मुरादाबाद. यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly election 2022) से पहले मतदान का प्रतिशत (UP election voting percentage) बढ़ाने की जागरुकता (UP chunav awareness) के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छात्रों ने एक अनूठा प्रयोग किया है. उन्होंने 300 फीट लंबी पेटिंग बनाई है. यह पेटिंग बनाने के लिए फ्लैक्स का प्रयोग किया गया है.

छात्रों के इस जागरुकता प्रयास के बारे में बताते हुए जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव (UP assembly election 2017) में वोटिंग का प्रतिशत 66 ही था. इस तरह के प्रयासों से ये प्रतिशत इस बार 75 प्रतिशत तक लाने में हम कामयाब होंगे. छात्रों का पेटिंग बनाने का ये प्रयास सराहनीय है.

'मतदान हमारा अधिकार है'

इस पेटिंग पर छात्रों ने 'मतदान हमारा अधिकार है', 'मतदान जरूरी है' जैसे स्लोगन लिखे हैं और इनके माध्यम से मदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की पहल की है. इस दौरान मतदान जागरूकता के लिए छात्रों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई. 300 फीट की इस पैंटिंग को लेकर यहां के निवासियों में काफी उत्साह भी रहा.

300 फीट की इस फ्लैक्स पैंटिंग को बनाने वाले मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र थे. जब उन्होंने इस तरह की पेटिंग के माध्यम से जागरुकता लाने की योजना सामने रखी तो उनके शिक्षकों ने उनकी काफी हौसला अफजाई की. इसके लिए कैनवास के तौर प्रयोग किया गया फ्लेक्स और कलर की व्यवस्था छात्रों ने प्रशासन के सहयोग से कर ली थी, फिर सभी ने जुटकर इन पर अपनी कल्पना के रंग उकेर डाले.

वोटिंग पर विशेष ध्यान

मतदाता जागरूकता के लिए लगाई गई उनकी प्रदर्शनी में 'वोट जरूरी हमारा', 'मतदान संवारे कल हमारा', 'गो वोट','लिखकर हमने ठाना है वोट करने जाना है' जैसे स्लोगन लिखकर मतदाताओं को जागरूक किया गया. उल्लेखनीय है कि यूपी के मुरादाबाद में चुनाव की तैयारियों पर अभी से ही फोकस किया जाने लगा है. प्रशासन मतदाताओं की जागरूकता पर विशेष जोर दे रहा है. मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने वोटर लिस्ट मे नाम चेक करने और तमाम तरह से जागरूकता की जा रही है. इसी क्रम में चित्रगुप्त कालेज के छात्र-छात्राओं के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया.

