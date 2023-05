UP Lekhpal Bharti Result 2022: राजस्व लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर करें चेक

UP Lekhpal Bharti Result 2022: यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है. दो मई यानी आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया. उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (UPSSSSC) की लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई, 2022 को किया गया था.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (UPSSSSC) द्वारा राजस्व लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई, 2022 को किया गया था. बता दें कि लेखपाल के कुल 8085 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें से 3271 पद अनारक्षित थे. जबकि ओबीसी के लिए 2174 पद, एससी के लिए 1690 पद, एसटी के लिए 152, EWS के लिए 798 पद आरक्षित थे.

राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की कटऑफ

राजस्व लेखपाल की लिखित परीक्षा में कुल 27 हजार 4 सौ 55 उम्मीदवार पास हुए हैं. यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की कटऑफ की बता करें तो जनरल कैटेगरी के लिए यह 75.75,ओबीसी के लिए 75.75, EWS के लिए 75.75 रही. वहीं एससी के लिए 73.75, एसटी की 66.50 रही.

लंबे समय से उम्मीदवार कर रहे थे इंतजार

गौरतलब है कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 7 जनवरी से 28 जनवरी 2022 के बीच आवेदन मांगे गए थे. जुलाई 2022 में परीक्षा का आयोजन प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में सुबर 10 बजे से 12 तक किया गया था. जिसके बाद से रिजल्ट का इंतजार उम्मदीवार कर रहे थे.

How to download UP Lekhpal Result 2022: कैसे डाउनलोड करें यूपी लेखपाल रिजल्ट

- सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

- इसके बाद होम पेज पर दिए गए यूपी लेखपाल रिजल्ट 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा.

- अब अभ्यर्थी यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

- भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर रख लें.