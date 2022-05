मदरसों को UP Board और UGC में मर्ज करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका!

PIL for UP Madarsa to merge in UGC/UP Board: याचिका में कहा गया है कि मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से कट्टरता बढ़ी है. धार्मिक शिक्षा के अलावा दूसरी शिक्षा नहीं देने के चलते यह कट्टरता बढ़ रही है. इस याचिका में लिखा गया है कि मदरसों की धार्मिक शिक्षा से भविष्य में समाज को बड़ा खतरा होने की आशंका है..