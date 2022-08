Varanasi : मेडिकल इमरजेंसी में जीवन रक्षक बनेगी यूपी पुलिस, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 800 जवानों ने ली Each One Save One ट्रेनिंग

Each One Save One UP Police Campaign: उत्तरप्रदेश में किसी भी जगह कोई हादसा और मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ने पर यदि मौके पर डॉक्टर नहीं है तो पुलिस के जवान बेसिक मेडिकल हेल्प देते नजर आएंगे. यानी अब खाकी सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी भी बचाने में मदद करेगी. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिसकर्मियों को डॉक्टरों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है.