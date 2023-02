लखनऊ: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,15 IPS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर

Transfer in UP: यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) में लगातार अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बड़े स्तर पर यूपी पुलिस में तबादले किए गए हैं. शासन ने बुधवार को 15 आईपीएस अफसरों के तबादले (Transfer of 15 IPS officers) किए हैं. पुलिस महकमे में 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. गौरतलब है कि शासन ने मंगलवार देर रात भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था. शासन की ओर से करीब दो दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला (Transfer of IAS officers) किया गया था.

मंगलवार को भी हुआ प्रशासनिक फेरबदल

शासन ने मंगलवार देर रात चार जिलों के डीएम समेत 16 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था. आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे को चंदौली का डीएम (DM) बनाया गया. इसी तरह भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी संदीप कुमार को संतकबीरनगर का डीएम (Santkabirnagar DM) बनाया गया. संतकबीर नगर के डीएम प्रेम रंजन हटाया गया है. गोरखपुर (Gorakhpur) के नगर आयुक्त अविनाश सिंह को अंबेडकरनगर का डीएम बनाया गया.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा को हापुड़ (Hapur) का जिलाधिकारी बनाया गया है. निखिल टीकाराम को चंदौली का डीएम बनाया गया है. हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम को एसीईओ ग्रेटर नोएडा बनाई गई हैं. अनिल ढींगरा एमडी जल निगम बनाए गए. अजय चौहान पीडब्ल्यूडी में बने रहेंगे तो वहीं सैमुअल को पी एमडी केस्को कानपुर बनाया गया है. इससे पहले बीते सोमवार को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था.

