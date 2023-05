UP Petrol-Diesel Rate: 23 मई को पेट्रोल पंप जाने से पहले जानें पेट्रोल-डीजल की लेटेस्ट प्राइस, घर बैठे पढ़ें यूपी में तेल की दरें

UP Petrol Diesel Price Today 23 May 2023: आज 23 मई के लिए जारी तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. हालांकि यूपी के कई शहरों में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी. आप भी जानें यूपी के शहरों में एक लीटर तेल के दाम घटे या बढ़े..