Whatsapp Features: मेटा (Meta) के स्‍वामित्‍व वाला इंस्‍टैंट मैसेजिंग ऐप व्‍हाट्सऐप (Whatsapp) समय-समय पर नए-नए फीचर लाता रहता है. Whatsapp मैसेजिंग के साथ प्लेटफॉर्म पर उपभोक्‍ताओं को ऑनलाइन वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा देता है. Whatsapp एक ऐसा फीचर भी लेकर आया है, जिसमें आप अपने अलग-अलग कॉन्टैक्ट के लिए अलग-अलग रिंगटोन चुन सकते हैं.

बहुत कम लोगों को पता यह फीचर

इससे आपको कॉल आने पर रिंगटोन से ही पता चल जाएगा कि किसकी कॉल आ रही है. यानी कि आप ऐप पर कस्टम रिंगटोन सेट कर सकते हैं. ये ऐसा फीचर है, जिसके बारे में बहुत लोगों को ही पता है. तो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में व्‍हाट्सऐप पर कस्टम रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो हम आपको Android और iOS के लिए स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं.

Android पर कैसे सेट करें कस्टम रिंगटोन? (How to set custom ringtones for individual contacts on Android)

इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में व्‍हाट्सऐप खोलना होगा. इसके बाद चैट टैब पर जाएं, अब उस कॉन्‍टैक्‍ट को सेलेक्‍ट करें. जिसके लिए आप कस्‍टम रिंगटोन सेट करना चाहते हैं. अब कॉन्‍टैक्‍ट नाम पर टैप करें और उसकी प्रोफाइल पर जाएं. नीचे स्‍क्रॉल करें और Custom Notification पर टैप करें. इसके बाद Use Custom Notification बॉक्‍स को चेक करें. Call Notification के तहत रिंगटोन पर टैप करें और अपनी पसंद की रिंगटोन चुनें.

iOS पर कैसे सेट करें कस्टम रिंगटोन? (How to Set custom tone for individual contacts on iOS)

इसके लिए सबसे पहले व्‍हाट्सऐप खोलें और चैट बॉक्स पर आएं. अब जिस कॉन्टैक्ट के लिए रिंगटोन सेट करना है, उसे सेलेक्ट करें. अब Wallpaper & Sound पर क्लिक करें.

कस्टम टोन का ऑप्शन दिखेगा. इसके नीचे Alert Tone पर टैप करिए और अपनी पसंद के हिसाब से टोन चुनिए. आप इसी तरह व्‍हाट्सऐप ग्रुप के लिए भी अलग से रिंगटोन सेट कर सकते हैं. हालांकि, ये विकल्‍प केवल एंड्रॉयड वालों को मिलता है. iPhone पर ग्रुप कॉल के लिए डिफॉल्ट रिंगटोन ही मिलता है.

WATCH: 15 जनवरी से शुरू हो रहे विवाह मुहूर्त, जानें 2023 में शादी की शुभ तारीख