Kanpur: अगर पुलिसकर्मियों ने बस में ट्रेन में किया मुफ्त का सफर, जानिए कैसे पड़ेगा भारी

कानपुर: उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में आम तौर अपने कई बार पुलिसकर्मियों ( UP Police ) को ट्रेन और बसों ( Train and Bus ) में बिना टिकट के सफर करते देखा होगा. वहीं, वर्दी की हनक दिखा कर बिना टिकट ( Without Ticket ) यात्रा तरने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं. कानपुर में रेलवे की तरफ से लिए गए पत्र के बाद पुलिस कमिश्नर ( Police Action ) एक्शन में आ गए हैं. अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है.

बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ( Kanpur Police Commissioner ) बीपी जोगदंड ने कानपुर शहर के सभी थानों में इस बावत बाकायदा एक चिट्ठी भेजी है. जानकारी के मुताबिक इस चिट्ठी में पुलिसकर्मियों से मर्यादित आचरण बनाए रखने की अपील की गई है. वहीं, आचरण का पालन ना करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है. पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि बिना टिकट रेल में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों की शिकायत आई, तो कड़ी कार्रवाई होगी.

सरकारी कार्य से जाने पर पुलिस विभाग किराए का करता है भुगतान

आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल वरिष्ठ मंडल प्रबंधक ( Senior Divisional Manager, Jhansi Division, North Central Railway ) शशिकांत त्रिपाठी ने एक पत्र प्रयागराज (Prayagraj), झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर पुलिस अधिकारियों को भेजा है. जिसमें शिकायत की गई कि पुलिसकर्मी अनाधिकृत तौर पर ट्रेन के वातानुकूलित कोचों में यात्रा कर रहे हैं. रेलवे अधिकारियों और टीटी के एतराज करने पर उनसे झगड़ते हैं. इस मामले में पुलिस कमिश्नर कानपुर बीपी जोगदंड ने कहा कि मुफ्त में सफर करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य से जाने पर पुलिसकर्मियों को विभाग किराए का भुगतान करता है.