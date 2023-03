World Cup 2023 full Schedule: क्वालीफायर प्लेऑफ से लेकर वनडे वर्ल्डकप की डेट,टाइम, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग तक, देखें पूरा शेड्यूल

World Cup 2023 full Schedule: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करने जा रहा है, जिसका आयोजन अक्टूबर नवंबर में होना है. आईसीसी ने क्वालीफायर मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया है. वहीं, टूर्नामेंट के शेड्यूल को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है. जानिए क्लीफायर मुकाबलों की डिटेल से लेकर वर्ल्डकप के संभावित शेड्यूल की पूरी डिटेल.

वर्ल्ड कप 2023 क्वालीफायर प्लेऑफ का शेड्यूल (World Cup 2023 Qualifier Playoff Schedule)

वर्ल्डकप 2023 के लिए प्लेऑफ मुकाबलों का आगाज 26 मार्च 2023 से होने जा रहा है, जिसके मैच 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे. यह मुकाबले नामीबिया में खेले जाएंगे, इसमें 6 टीमें शामिल होंगी. पहला मुकाबला 26 मार्च को नामीबिया और यूएसए के बीच वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारत में इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड डॉट कॉम पर पर किया जाएगा. नीचे देखें कब किसके बीच होंगे मुकाबले.

26 मार्च - नामीबिया Vs यूएसए, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड

27 मार्च - यूएई Vs पीएनजी, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, जर्सी Vs कनाडा, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

29 मार्च : कनाडा Vs यूएसए, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, पीएनजी बनाम नामीबिया, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

30 मार्च : नामीबिया Vs जर्सी, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, यूएसए Vs यूएई, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

1 अप्रैल : यूएई Vs कनाडा, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, पीएनजी Vs जर्सी, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

2 अप्रैल: पीएनजी Vs यूएसए, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, नामीबिया Vsयूएई, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

4 अप्रैल : कनाडा Vs नामीबिया, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, यूएसए Vs जर्सी, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

5 अप्रैल : जर्सी Vs यूएई, वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, कनाडा Vs पीएनजी, यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड

आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2023 कब होगा? (World Cup 2023 full Schedule)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, 46 दिन तक चलने वाले टूर्नामेंट में 19 नवंबर को वर्ल्डकप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसमें हिस्सा लेने वाली 10 टीमों के बीच कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे. हालांकि इस पर मुहर तब लगेगी जब तक आईसीसी की ओर ऑफिशियली इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा.

आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2023 के मैच कहां होंगे? (World Cup 2023 Venue)

रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2023 के लिए बीसीसीआई ने कुल 12 वेन्यू का चयन किया है, जिसमें चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और मुंबई के नाम शामिल हैं. साथ बताया जा रहा है कि वॉर्मअप मैच के लिए भी दो से तीन अतिरिक्त वेन्यू को भी सेलेक्ट किया जा सकता है.

आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे? (ICC World Cup 2023 Live Streaming)

आईसीसी वनडे वर्ल्डकप 2023 के होने वाले मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर की जाएगी.