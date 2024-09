videoDetails

Will Kejriwal get bail tomorrow?

Yashwant Bhaskar | Updated: Sep 12, 2024, 02:48 PM IST

Supreme Court on Arvind Kejriwal Bail: Supreme Court will hear the petition of Chief Minister Arvind Kejriwal tomorrow i.e. on Friday in the Delhi Liquor Policy Scam case. The order of the Supreme Court will make it clear whether Kejriwal will get bail or not.