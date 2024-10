Maharastra Shocker: শিণ্ডের হাতে মহারাষ্ট্র নিরাপদ? প্রেমিকের সামনেই গণধর্ষণ ২১-এর তরুণীকে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন রাত্রে। আর তখনই তিন অজ্ঞাত যুবক এসে পুরুষ বন্ধুকে আটকে রেখে গণধর্ষণ করল মহিলা বন্ধুকে। এমনকি পুরুষ বন্ধুকে বেধরক মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের পুনের কোন্ধওয়া থানা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিস এই ঘটনার তদন্ত করছে।

পুলিস সুত্রে খবর, ২১ বছরের ওই নির্যাতিতা তরুণী তাঁর পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে রাতে বোপদেব ঘাটে ঘুরতে গিয়েছিলেন। আর সেখানেই তিন অজ্ঞাতপরিচয়ের যুবক এসে তাঁদের আক্রমণ করেন। তাঁর পুরুষ বন্ধুকে মারধর করে গাছে বেঁধে রাখে এবং মহিলা বন্ধুকে তিনজন মিলে গণধর্ষণ করে। অভিযুক্তরা সেখান থেকে চলে গেলে নির্যাতিতার বন্ধু কোনওমতে বেরিয়ে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পুলিস জানিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ থানায় এই ঘটনার অভিযোগ জানানো হয়। তারপরেই পুলিস ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গণধর্ষণে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অভিযুক্তদের তল্লাশি ও গ্রেফতারের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও ডিটেকশন ব্রাঞ্চের দশটি টিম মোতায়েন করা হয়েছে। নির্যাতিতার বয়ানও রেকর্ড করেছে পুলিস। পুলিস নিশ্চিত করেছে, নির্যাতিতা ও তাঁর পুরুষ বন্ধু দুজনেই কলেজ পড়ুয়া।

সুত্র অনুযায়ী, নির্যাতিতা অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। এই ঘটনার পর মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ পুলিস কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন এবং ৩ অভিযুক্তের স্কেচ বানিয়ে পুরো শহরে ছড়িয়ে দিতে বলেন। নির্যাতিতার বিচারের দাবি চেয়ে শহরের বেশ কয়েকটি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। শিব সেন (ইউবিটি) নেতা আনন্দ দুবে মহিলা সুরক্ষা না দিতে পারার জন্য একনাথ শিণ্ডে সরকারকে দায়ী করেছেন।

Pune, Maharashtra | An incident of gang rape has been reported under Kondhwa PS jurisdiction. A 21-year-old girl and her friend had gone to the Bopdev Ghat area last night, where she was raped by three unknown accused around 11 pm. The incident was reported to police at around 5…

