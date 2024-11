Pooja Bhatt: 'অ্যালকোহল মানেই বিষণ্ণতা', পথ দুর্ঘটনায় ৬ পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন পূজা ভাট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার ভোররাতে উত্তরাখান্ডের (Uttarakhand) দেরাদুনের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে ইনোভার মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সেই কারণে মৃত্যু হয় ছয় কলেজ পড়ুয়ার। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, তারা সবাই পার্টি করে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ মদ্যপ অবস্থায় ছিল সকলেই। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার নিয়ে শুক্রবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী পূজা ভাট (Pooja Bhatt)।

Alcohol is a depressant. It slows down the brain,affects our responses & often causes fatal road accidents. It is a drug that is sold openly,legally & one you are made to feel guilty about not imbibing. What a tragic state of affairs. Six lives that just began have been lost https://t.co/p8yW6hMbYO

