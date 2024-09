Haji Nurul Islam Passes Away: প্রয়াত বসিরহাটের সাংসদ হাজি শেখ নুরুল ইসলাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বসিরহাটের সাংসদ হাজি শেখ নুরুল ইসলাম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। দীর্ঘদীর্ঘ ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন হাজি নুরুল। দত্তপুকুরের ছোট জাগুলিয়া বয়রা গ্রামে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বসিরহাটের দুইবারের সাংসদ ও হাড়োয়া বিধানসভার দু-বারের বিধায়ক ছিলেন। বাম আমলে তিনি প্রথম বসিরহাট লোকসভা তৃণমূলের দখলে আনেন। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

আরও পড়ুন, Fisherman Missing| Kakdwip: সংসারে হাসি ফোটাতে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল ৬৬ বছরের বৃদ্ধ, পুলিস মর্গের সামনে অপেক্ষায় ছেলেমেয়েরা

বুধবার দুপুরে বারাসাতের বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে দিল্লি এবং কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। দুপুর ১.১০ মিনিট নাগাদ মারা যান তিনি। বেশকিছুদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ২০০৯ সালের তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাটে দাঁড়িয়ে প্রথমবার জয় লাভ করে সাংসদ হয়েছিলেন হাজী নুরুল। ২০১৪ সালের জঙ্গিপুরে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন তিনি। এরপর ২০১৬ সালে দল তাঁকে ফের হাড়োয়া বিধানসভায় দাঁড় করায়। সেখান থেকে জিতে বিধায়ক হন। এরপর ২০২১ সালে ফের হাড়োয়া বিধানসভা থেকে জয়লাভ করেন হাজি নুরুল ইসলাম।

Sad to know of the demise of my valued colleague, our MP of Basirhat, Haji Sk. Nurul Islam.

He was a dedicated social worker in a remote Sundarban area, and he worked hard for the upliftment of poor people in a backward region. People of Basirhat will miss his leadership.

I…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 25, 2024