Lawrence Bishnoi: 'লরেন্স বিষ্ণোই আসলে ভারত সরকারের হিটম্যান!'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহারাষ্ট্রের প্রাক্তনমন্ত্রী বাবা সিদ্দিকিকে হত্যার পর লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের টার্গেটে এখন সলমান খান ও স্টান্ডআপ কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকি। সাতশো হিটম্যানকে নিয়ে গড়া তার গ্যাং এখন মুম্বইয়ের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দখল নিতে চাইছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। বিষ্ণোইয়ের সঙ্গে যোগ রয়েছে কানাডার। সেখানেও কিছু অপারেশনে সে জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু কানাডা পুলিস বলছে একেবারে অন্যকথা।

বেশকিছু দিন ধরেই কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেশ খারাপ। দুদেশে কূটিনীতিকদের নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। এর মধ্যেই কানাডা মাউন্ডেড পুলিসের দাবি, কানাডায় খালিস্তানপন্থী নেতা ও দক্ষিণ এসিয় মানুষজনকে টার্গেট করার জন্য বিষ্ণোই গ্যাংকে ব্যবহার করছে ভারতের গোয়েন্দারা।

কানাডা মাউন্টেড পুলিসের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ব্রিগেট গাভিন গতবছর অভিযোগ করেছিলেন কানাডায় খালিস্তানপন্থি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যার পেছনে হাত রয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের। এবার গাভিন বলেছেন, ভারত সরকার এখানে দক্ষিণ এসিয় লোকজনকে টার্গেট করছে, বিশেষ করে খালিস্তানপন্থি নেতাদের। এর পেছনে রয়েছে মূলত বিষ্ণোই গ্যাং। আমরা মনে করি ভারতীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে।

#WATCH | Ottawa, Ontario (Canada): "It (India) is targeting South Asian community but they are specifically targeting pro-Khalistani elements in Canada...What we have seen is, from an RCMP perspective, they use organised crime elements. It has been publically attributed and… pic.twitter.com/KYKQVSx7Ju

— ANI (@ANI) October 14, 2024