Bangladesh: দিতে হবে ৫ লাখ নইলে জবাই করব, বদলের বাংলাদেশে হুমকির মুখে পুজো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশে একাধিক জায়গায় সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়স্থান। এনিয়ে সেখানকার হিন্দুরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এবার দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। খুলনায় এক পুজো কমিটির কাছে এল এক উড়ো চিঠি। সেখানে বলা হয়েছে পুজো করতে গেলে ৫ লাখ টাকা দিতে হবে। নইল কচুকাটা করা হবে।

আরও পড়ুন-সংখ্যালঘুদের আশ্বাস! বাংলাদেশের দুর্গাপুজোয় এবার ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা...

এবার পুজোয় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ সরকার। দেশের নেতারা সম্প্রীতির কথা বলছেন। তার পরেও থামছে না হুমকি। কোথাও কোথাও মূর্তি ভাঙাও হয়েছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে খুলনার ওই পুজো কমিটিকে উড়ো চিঠি লিখে বলা হয়েছে, দুর্গাপুজো করতে গেলে প্রতিটি মন্দির কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। এক সপ্তাহের ওই টাকা তৈরি রাখতে হবে। কালিনগর বাজারে যেখানে বলব সেখানে টাকা নিয়ে যাবি। প্রশাসন বা সাংবাদিকদের বললে কচুকাটা করব। তোদের পরিবারও রেহাই পাবে না। প্রশাসন, সেনাবাহিনী সব আমাদের কেনা। কোনও চালাকি করবি না। টাকা না পেলে কেটে টুকরো টুকরো করব।

Muslim terrorists are starting to persecute Hindus in independent Bangladesh. Has written to the Durga Puja Committee in the temple of #Dakop upazila of #Khulna district. It is said in the letter, "If you want to perform Durga Puja this year, you will have to pay Tk 5 million. pic.twitter.com/MAOk6lRNkl

— Pranto kumar Jibon (@pranto45023) September 22, 2024