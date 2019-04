राबड़ी देवी की आशंका पर सुशील मोदी की सहमति, कहा- हो सकता है लालू के खाने में जहर...

नई दिल्लीः आरजेडी नेता और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने आशंका जताई है कि उनके पति की हत्या की जा सकती है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत लालू यादव की हत्या के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव के खाने में जहर दिए जाने की संभावना है. वहीं, इस मामले में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राबड़ी देवी की आशंका पर सहमति जताई है.

लालू परिवार के धुर विरोधी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने राबड़ी देवी की आशंका पर सहमति जताते हुए कहा कि ऐसा हो सकता है कि लालू यादव के खाने में जहर मिलाया जा सकता है. लेकिन यह काम कभी सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है. बल्कि उनके परिवार के द्वारा ही किया जा सकता है.

सुशील मोदी ने ट्विट कर राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए लिखा कि, 'वह राबड़ी देवी की आशंका से सहमत हैं, लालू यादव के भोजन में जहर हो सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किया जा सकता है. क्यों कि परिवार में झगड़े का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें और जेल का खाना उचित जांच कर दें.'

I agree with Rabri’s apprehension that @laluprasadrjd food may be poisoned but not by govt but by any family member becose of feud in family.Govt shud stop food from outside & only jail food with proper check be given.

