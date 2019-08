स्वतंत्रता दिवस पर दिए पीएम मोदी के भाषण की शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसे की प्रशंसा...

नई दिल्लीः बीजेपी से अलग हुए वरिष्ठ नेता शत्रुध्न सिन्हा अब कांग्रेस पार्टी में हैं. लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया. वहीं, पीएम मोदी के बड़े आलोचकों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम गिना जाता है. लेकिन अब वह पीएम मोदी के दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषण के मुरीद हो गए हैं. उन्होंने उनके भाषण की प्रशंसा की है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर पीएम मोदी के भाषण की प्रशंसा की है. साथ ही अपना सुझाव भी उन्हें दिया है. सिन्हा ने पीएम मोदी के भाषण को शानदार बताया है.

शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा, चुंकि मैं अपने बयान के लिए मैं प्रसिद्ध और बदनाम हूं, लेकिन मैं यहां स्वीकार करना चाहता हूं कि आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी ने जो भाषण 15 अगस्त को लाल किले से दिया वह काफी साहसिक, शोधपूर्ण और विचारोत्तेजक था. जिसमें देश के मौजूदा सभी समस्याओं का बेहद अच्छे से जिक्र किया गया है.

Since I'm famous or infamous for calling a spade a spade, I must admit here, Hon'ble PM @narendermodi @PMOIndia that your speech from the #RedFort on 15th Aug’19 was extremely courageous, well researched & thought provoking. Superb delivery of the key problems facing the country.

वहीं, सिन्हा ने कहा कि पीएम ने समस्याओं के निदान के लिए जो रोडमैप बनाया है वह काफी अच्छा है. पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया है अब उनपर प्लानिंग और रोडमैप तैयार कर बिना देरी किए अविलंब काम शुरू किए जाने की जरूरत है. इससे पहले की देर हो जाए. राष्ट्र आपके साथ मजबूती से खड़ा है.

उन्होंने पानी की संकट को बड़ा बताते हुए कहा कि जल्द ही कुछ सालों में कई प्रमुख शहर सूख जाएंगे. देश की विशाल जनसंख्या है जिसे जल्द ही सावधानी से संभालने की जरूरत है.

I could also talk to you if you have the time & inclination on connecting the rivers, a dream of our beloved former PM #AtalBihariVajpayee, like the 'Sagar Mala' project.This would be tremendously beneficial in controlling the floods & drought situation of the country.

