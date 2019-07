RSS पत्र मामले में गृह विभाग ने मांगा जवाब, ADG ने कहा- 'SP बताएंगे ये मामला बाहर कैसे आया'

पटना: राष्ट्रीय सेवक संघ पर विशेष शाखा द्वारा जांच करवाने का मुद्दा अब बढ़ता जा रहा है. बिहार के गृह विभाग ने एडीजी विशेष शाखा से आरएसएस जांच प्रकरण मामले में स्पष्टीकरण मांगा है कि कि सरकार से राय लिए बिना क्यों पत्र लिखा गया.

वहीं, एडीजी (स्पेशल ब्रांच) जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आरएसएस नेताओं पर खतरा था इसलिए पत्र भेजा गया. पत्र की जांच की गई है और यह पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भेजा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम एसपी से जवाब मांगेगे कि इतने गंभीर मुद्दे को पब्लिक मैटर में क्यों लाया गया. एसपी फिलहाल पुलिस अकादमी ट्रेनिंग में हैं लेकिन उन्हें बुलाकर बात की जाएगी.

JS Gangwar, ADG (Special Branch) on SP's direction to collect information of RSS leaders: We had received specific inputs on security threats to RSS leaders of the state. We will seek a response from the SP on why he made such a serious issue into a public matter. #Bihar pic.twitter.com/OqdE2VH5iY

