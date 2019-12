झारखंड चुनाव परिणाम 2019: जीत के बाद बोले हेमंत सोरेन- आज से राज्य का नया अध्याय शुरू होगा

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अभी तक लगभग साफ हो चुका है और रुझानों में जेएमएम आगे चल रही है. महागठबंधन की शानदार परफॉर्मेंस के बाद हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है.

हेमंत सोरेन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात की और जनता का धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं. मेरे लिए आज का दिन संकल्प लेने का है. इस राज्य की जनता की आंकाक्षाओं को पूरा करने का दिन है.

उन्होंने कहा कि ये जनादेश शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है. जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य का गठन किया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है.

Hemant Soren, Jharkhand Mukti Morcha (JMM) in Ranchi: Today a new chapter will begin for this state. I want to assure everyone that their hopes will not be broken irrespective of their caste, creed, religion and profession. #JharkhandElectionResults pic.twitter.com/vIONxhl98K

— ANI (@ANI) December 23, 2019