डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर CBI रेड पर किसने क्या कहा, जानिए BJP- कांग्रेस का रिएक्शन

CBI Raid Manish Sisodia's House: दिल्ली LG ने एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सहित 4 अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर CBI की टीम जांच के लिए पहुंची है. 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है. इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी है. सीबीआई की छापेमारी पर भाजपा और आप सहित कई पार्टी के नेता अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल का ट्वीट

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी. CBI का स्वागत है, पूरा cooperate करेंगे. पहले भी कई जांच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला. अब भी कुछ नहीं निकलेगा'.

जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा https://t.co/oQXitimbYZ — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 19, 2022

मनीष सिसोदिया का ट्वीट

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि 'सीबीआई आई है. उनका स्वागत है. हम कट्टर ईमानदार हैं . लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया'.

हरीश खुराना का ट्वीट

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई की कार्रवाई को लेकर कहा कि 'अगर मनीष सिसोदिया ने गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या बात है. अगर कुछ गलत किया है तो सत्येंद्र जैन की तरह सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि मोदी राज में भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होते हैं और ईमानदार बरी होते हैं. इसलिए बेचारा बनने की कोशिश मत करिए'

भगवंत मान का ट्वीट

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'मनीष सिसोदिया आजEद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं. आज US के सबसे बड़े अखबार NYT ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी ने उनके घर CBI भेज दी ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा'?

मनीष सिसोदिया आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज US के सबसे बड़े अख़बार NYT ने फ़्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो छापी। और आज ही मोदी जी ने उनके घर CBI भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 19, 2022

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि AAP पैसा कमा के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी का समर्थन कर रही है. अब बीजेपी को लगा होगा कि AAP की अब और जरूरत नहीं है, इसलिए AAP के सारे पाप सामने आ गए. हम देखेंगे कि बीजेपी उनके साथ समझौता करती है या न्याय करती है.

Congress always suspected an agreement b/w AAP & BJP. AAP is making money, damaging Congress & supporting BJP. Now they(BJP)might've felt they're(AAP)not needed anymore so all sins of AAP will come out. We'll see BJP strikes an agreement with them or does justice: Sandeep Dikshit pic.twitter.com/OS3E94T4YN — ANI (@ANI) August 19, 2022

AAP विधायक सौरभ भारद्वाज

AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 'हम सीबीआई और अन्य एजेंसियों का स्वागत करते हैं जो पीएम मोदी के पास ईडी, आयकर सहित हैं. AAP नेताओं के यहां छापेमारी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि ये एजेंसियां ​​क्या बरामद करती हैं? उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि कहीं कुछ बरामद हुआ है या नहीं'.

We welcome CBI & other agencies that PM Modi has including ED, Income tax. This is not the first case of the raid on AAP leaders, but the question is what do these agencies recover? They should tell people if anything was ever recovered anywhere: AAP MLA Saurabh Bharadwaj pic.twitter.com/xFS8VJ13bs — ANI (@ANI) August 19, 2022

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और देश के लोगों को संबोधित करना बंद करें. दिल्ली के सीएम ने जेल जाने पर सत्येंद्र जैन को सस्पेंड भी नहीं किया. AAP, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का असली चेहरा आज जनता के सामने आ गया है'.

Arvind Kejriwal should stop treating people as fools, & should stop addressing the people of the country. Delhi CM did not even suspend Satyendar Jain when he went to jail. AAP, Kejriwal and Manish Sisodia's real face has come in front of the public today: Union Min Anurag Thakur https://t.co/Q9PEl72ChY pic.twitter.com/L3otZlvO4j — ANI (@ANI) August 19, 2022

संजय सिंह का ट्वीट

AAP सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'तानाशाही और बदले की राजनीति की उम्र लम्बी नही होती, पूरा देश देख रहा है कि जिस ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के जरिये पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया उनको CBI से डराया जा रहा है. इतिहास गवाह है बेईमान लोग ईमानदार लोगों को परेशान कर सकते हैं कुछ बिगाड़ नही

सकते