केजरीवाल की स्विच दिल्ली कैंपेन, 9810336008 नंबर पर मिनटों में मिलेगा चार्जिंग पॉइंट का पता

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 'स्विच दिल्ली' अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े हुए सभी प्रकार के सवालों के जवाब और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसमें हैसो भेज कर आप अपने निकटतम चार्जिंग स्टेशन का पता लगा पाएंगे.

ट्वीट कर दी गई जानकारी

दिल्ली सरकार ने ElectricVehicles के लिए WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है. इसकी मदद से आप अपने निकटतम चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकते हैं. 9810336008 नंबर पर हैलो भेजें और सामूहिक रूप से @SwitchDelhi ग्रीन मोबिलिटी के लिए मिलकर काम करें.

Delhi government has launched a WhatsApp chatbot for ElectricVehicles . Find your nearest charging station, know more about electric mobility , models etc . Send a “hello” at 98103 36008 and let’s collectively SwitchDelhi

— Ashish Kundra (@ashishkundra) July 11, 2022