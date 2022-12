Delhi MCD Election 2022 आज, आपका पोलिंग स्टेशन कहां है, इस एप के जरिये ऐसे करें पता...

MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम के चुनावों के लिए आज यानी 4 दिसंबर 2022 को वोट डाले जाएंगे. दिल्ली में MCD चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक वोटिंग होगी. इस दौरान निगम के 250 वार्डों पर वोटिंग होगी. वहीं इस बार राज्य चुनाव आयोग ने दिल्लीवासियों की सुविधा की लिए एक नई पहल की है. इसमें मात्र कुछ ही सेकेंड्स में मतदाता घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं.वहीं आप इसके माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि आपका बूथ कहां पर है.

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने 'निगम चुनाव दिल्ली' के नाम से एक एप लॉन्च किया है, जिसे आप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने के साथ ही पोलिंग बूथ की लोकेशन भी देख सकते हैं. वहीं इस एप पर प्रत्याशियों से जुड़ी सारी जानकारी भी मौजूद है. वहीं इस एप पर निर्वाचन के नतीजे भी अपडेट होते रहेंगे. मतदाताओं की सुविधा के लिए एक वॉट्सऐप नंबर भी लॉन्च किया है. इसके जरिये आप कुछ ही सेकेंड में अपनी पोलिंग स्लिप निकाल सकते हैं.

ऐसे निकालें स्लिप

सबसे पहले आप 9807980776 या 9807980779 नंबर पर वॉट्सऐप में जाकर HI लिखकर भेजें. इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से State Election Commission,Delhi welcomes you. Please enter Voter Card number (EPIC No.) का मेसेज आएगा. इसके बाद आपको अफने वोटर कार्ड पर लिखा EPIC No जिसमें एलफाबेट और नंबर दोनों होते हैं, वो लिखकर भेज दें. इसके बाद कुछ ही सेकेंड में आपकी वोटिंग स्लिप आपके सामने होगी.

वहीं चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि आप 'निगम चुनाव दिल्ली' एप के जरिये दिल्ली के नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. वहीं चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां इस एप पर आपको मिल जाएंगी. इस एप को आप प्ले-स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं आप इसे www.sec.delhi.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं.