सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट फ्री में घुमाएगी DMRC, जानिए कहां से मिलेगी बस सर्विस

आकांक्षा/नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के बाद यहां घूमने आने वाले लोगों को दिल्ली मेट्रो मुफ़्त बस सेवा प्रदान करेगी. 9 सितंबर से इंडिया गेट/सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तक दिल्ली मेट्रो एक स्पेशल बस सेवा मिलेगी. सभी पर्यटक भैरों रोड से बसों में सवार होकर यहां पहुंच सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो द्वारा जिन इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया जाएगा वो भैरों रोड से दर्शकों को ले जाएंगी और नेशनल स्टेडियम C हेक्सागोन के गेट नंबर 1 पर उतरेंगी. यहां से इंडिया गेट/ सेंट्रल विस्टा तक आसानी से पैदल पहुंचा जा सकता है. आपको बता दें कि यह सुविधा शुरुआत में एक हफ्ते के लिए उपलब्ध रहेगी. निर्धारित रूट पर 06 बसों का संचालन किया जाएगा. पर्यटक ये भी ध्यान दें कि ये बसें शाम 5 बजे से विजिटर्स के लिए उपलब्ध होंगी और अंतिम पिकअप रात 9 बजे होगा. यह पूरी तरह से फ्री सुविधा होगी.

#DelhiMetro will provide bus service for those visiting India Gate/Central Vista from 9th September, 2022 after the inauguration of #CentralVista

6 buses will be operated on the route which will be available for visitors from 5 PM & the last pick up will be at 9 PM.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें(@OfficialDMRC) September 8, 2022